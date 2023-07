Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie uriașa pentru Camelia Potec și soțul ei. Campioana romana urmeaza sa devina mama din nou, pentru a doua oara, caci se afla in trimestrul al treilea de sarcina și peste doar cateva luni iși va strange in brațe bebelușul. In exclusivitate pentru Spynews.ro, sportiva ne-a vorbit despre sarcina,…

- Elena Mogildea este una dintre cele mai simpatice figuri din serialul „Lia - Soția soțului meu”. Actrița are un zambet irezistibil, da și o carisma cu care a cucerit ușor publicul. Tanara in varsta de 31 este casatorita cu Bubu Cernea, toboșarul Irinei Rimes, prin intermediul careia s-au și cunoscut…

- Andrew Tate a oferit declarații, in exclusivitate pentru SpyNews.ro, și a vorbit despre deciziile luate de DIICOT. Reamintim ca, in cursul zilei de ieri, procurorii au decis sa ii trimita in judecata pe Andrew și Tristan Tate, pentru trafic de persoane si alte fapte de criminalitate organizata (viol…

- Dupa cum știți deja Diana Enache și Ionuț Vintu urmeaza sa devina parinți in cateva luni. Ei bine, paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar fiica lui Adrin Enache și barbatul caruia ii va darui un copil anul acesta. Dupa ce v-am…

- Un nou divorț zguduie showbiz-ul romanesc! Oana Ionița și Florin Budnaru au decis sa mearga pe drumuri separate in viața, chiar cu puțin timp inainte de a sarbatori 10 ani de casatorie. Ce a spus vedeta despre proces, intr-un interviu exclusiv pentru Spynews.ro. Motivul pentru care cei doi au decis…

- Dupa 18 ani de relație, Dinu Maxer și fosta lui partenera, Deea, au decis sa se desparta in acest an și sa o ia pe drumuri separate. Daca Deea deja și-a gasit marea iubire și se afișeaza cu partenerul ei pe rețelele de socializare, nici Dinu nu a fost mai prejos. Și el a recunoscut ca a fost cu cineva,…

- Dupa patru ani de iubire, Dani Stoian și Mihaela, partenera lui de viața, s-au casatorit in weekend. Fiul lui Florin Salam a spus marele DA in fața ofițerului de stare civila, insa la eveniment nu a luat parte și manelistul alaturi de soția sa, Roxana Dobre. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Mihaela…

- Jean de la Craiova va avea concert la Festivalul Oilor din Paris. Cunoscutul cantareț a dezvaluit cand va avea loc evenimentul din Franța. Ce a marturisit celebrul manelist, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.