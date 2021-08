Eforturile de stingere a incendiilor sunt impresionante în Grecia Eforturile de stingere a incendiilor sunt impresionante in Grecia, unde a fost trimisa si o echipa de interventie din Romania. Mii de oameni au fost evacuati, iar zeci de focare ameninta capitala Atena. Meteorologii nu au vesti bune, si astazi sunt prognozate temperaturi de 45 – 46 de grade Celsius. O noua noapte de foc pe insula Evia, in Peloponez si in nordul Atenei, unde pompierii au de stins peste 150 de focare pe masura ce ajutorul international soseste. 112 pompieri romani, cu 23 de autospeciale, vor participa timp de 10 zile la stingerea incendiilor. Ei vor fi coordonati de colegii lor… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima victima raportata de autoritațile elene a fost un barbat de 38 de ani, dintr-un orașel aflat la nord de Atena. Acesta a fost lovit de un stalp electric care s-a prabușit sub efectul flacarilor, in timp ce trecea cu scuterul pe langa el. Intr-o localitate din apropiere, Konstantinos Michalos, președintele…

- Grecia este in flacari și inca nu a venit ce e mai rau. Astazi, in unele regiuni s-au inregistrat 46 de grade Celsius, iar vantul sufla din ce in ce mai tare, facand din lupta pompierilor cu flacarile o misiune imposibila.

- Romania trimite pompieri in Grecia, sa lupte cu incendiile, dupa ce guvernul de la Atena a cerut ajutorul celorlalte state europene. La aceasta misiune vor participa și pompieri argeșeni, 11 cadre militare (1 ofițer și 10 subofițeri). „Au plecat cu o autospeciala de stins incendiile de vegetație și…

- Incendiile din Grecia se extind cu repeziciune dar ce e mai rau abia acum urmeaza, a avertizat premierul elen. Astazi sunt prognozate rafale puternice de vant, iar țara este ca un butoi de pulbere, spune șeful guvernului de la Atena. Cele mai puternice și periculoase focare sunt cele din Attica - din…

- Un incendiu puternic a distrus marti mai multe case din Varibombi, un cartier de la periferia Atenei, care a determinat evacuarea locuitorilor atat din Varibombi, cat si dintr-o alta suburbie, in timp ce autoritatile incearca sa controleze flacarile care tin blocate transporturile si furnizarea cu electricitate,…

- Un incendiu a distrus marti mai multe case din Varibombi, un cartier de la periferia Atenei, determinand evacuarea locuitorilor si a celor din o alta suburbie. Autoritatile incearca sa controleze flacarile care tin in sah transporturile si furnizarea cu electricitate, in mijlocul celui mai grav val…

- Meteorologii din Grecia au emis un buletin de urgența de temperaturi care pot atinge chiar și 43 de grade Celsius in timpul zilei, valabil pana duminica, informeaza The Greek Reporter, citat de Mediafax. Conform informatiilor oferite de Serviciul Meteorologic al Observatorului National din Grecia, un…

- Eforturile de stingere a incendiului au fost ingreunate de vantul puternic. In ciuda acestui fapt, se pare ca situatia s-ar fi "ameliorat", conform unei declarații facute la radioul de stat de un purtator de cuvant al pompierilor. Din informațiile existente pana la acest moment, echipajele de pompieri…