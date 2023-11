Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica, 5 noiembrie, ca atat timp cat ostaticii luați de Hamas pe 7 octombrie sunt in continuare in captivitate, luptele vor continua, relateaza Reuters și Al Jazeera.„Nu va exista nicio incetare a focului fara intoarcerea ostaticilor noștri. Le spunem…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a discutat duminica la Ramallah cu presedintele Autoritatii palestiniene Mahmoud Abbas, intr-un moment in care comunitatea internationala se teme de o extindere a razboiului dintre Israel si Hamas in Cisiordania, relateaza AFP si Reuters, conform AGERPRES.…

- „Una dintre școlile din tabara de refugiați din Jabalia, in nordul Fașiei Gaza, a fost afectata de lovituri” sambata dimineața, a anunțat agenția ONU care asista refugiații palestinieni din Gaza, autoritațile din Fașie raportand zeci de victime. Tot sambata, Israelul a anunțat deschiderea, pentru trei…

- Anunțul președintelui Franței, prin care spune ca va trimite o nava și un avion cu provizii medicale, pentru a sprijini spitalele din Fașia Gaza, a venit in momentul in care Emmanuel Macron și-a incheiat pelerinajul in Orientul Mijlociu, care a inclus vizite in Israel, Cisiordania, Iordania și Egipt,…

- Hamas a declarat ca lucreaza cu „mediatori” pentru a elibera ostaticii civili pe care i-a rapit in timpul atacului sau asupra teritoriului israelian din 7 octombrie si i-a tinut de atunci in Fasia Gaza, transmite AFP. Intr-o declaratie data publicitatii dupa eliberarea a doi ostatici americani, miscarea…

- Imediat dupa aflarea informațiilor privind tragedia din Gaza, mii de palestinieni au ieșit sa protesteze in strada in Cisiordania. De asemenea, au avut loc demonstrații in Tunisia, Irak și Turcia.

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, marti, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in format videoconferinta, pe tema situatiei din Orientul Mijlociu dupa atacurile Hamas asupra Israelului, informeaza AGERPRES . Potrivit Administratiei Prezidentiale, summitul extraordinar a fost convocat…

- Antony Blinken se afla intr-un turneu de criza prin Orientul Mijlociu dupa atacul sangeros al Hamas din 7 octombrie in Israel care a ucis peste 1.400 de persoane, majoritatea civili, provocand represalii soldate cu cel putin 2.670 de morti.