Eforturi diplomatice. Emmanuel Macron a discutat din nou cu Vladimir Putin

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat din nou joi telefonic cu omologul sau rus Vladimir Putin si l-a sunat apoi pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat Palatul Elysee, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat luni, 28 februarie, la telefon timp de o ora si jumatate cu omologul sau rus Vladimir Putin, cerandu i sa inceteze atacurile asupra civililor si securizarea cailor rutiere in Ucraina, puncte fata de care liderul de la Kremlin si a confirmat dorinta de…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a spus despre omologul sau rus, Vladimir Putin, ca „s-a schimbat” de la ultima intalnire fata in fata a celor doi sefi de stat, care a avut loc in decembrie 2019, susțin surse de la Palatul Elysee, citate de CNN. Macron le-a dezvaluit reporterilor care l-au insoțit…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a transmis, miercuri, ca Moscova este pregatita sa caute „soluții diplomatice” in privința Ucrainei, dar a subliniat ca interesele Rusiei nu sunt negociabile, conform The Guardian. ”Tara noatra este in continuare deschisa unui dialog deschis si onest in vederea cautarii…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat din nou cu Vladimir Putin, duminica, intr-o o ultima incercare diplomatica de a evita o invazie ruseasca in Ucraina, relateaza France24. Conform Palatului Elysee, conversația dintre Macron și Putin reprezinta „ultimul efort necesar și posibil pentru…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va discuta sambata, prin telefon, cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, iar duminica intentioneaza sa aiba o conversatie cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunta Palatul Elysee. „Datoria noastra este inca sa evitam ce este mai rau. Credem ca avem…

- Președintele francez Emmanuel Macron a discutat sambata la telefon cu Vladimir Putin despre situația de la granița cu Ucraina, se precizeaza intr-un comunicat al președinției franceze. Potrivit comunicatului, Macron i-a transmis omologului sau rus ”ingrijorarile” aliaților fața de escaladarea situației…

- Presedintele francez Emmanuel Macron nu a dorit sa se supuna unui test PCR cerut de Kremlin inaintea intrevederii sale cu omologul sau rus Vladimir Putin. Evitarea unei eventuale imbolnaviri este motivul invocat de oficialii ruși pentru a impune o distanta uriasa pentru o convorbire „tete-a-tete” intre…