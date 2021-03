Stiri pe aceeasi tema

- Timp de 15 luni, Institutul National de Criminalistica al Politiei Romane deruleaza proiectul „Schimb de cunostinte si bune practici intre actorii relevanti de la nivel national si international implicati in lupta impotriva infractiunilor financiare ce afecteaza bugetul UE”.Proiectul este finantat de…

- Politia Romana actioneaza permanent pentru prevenirea si combaterea delictelor din domeniul transportului, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos.in anul 2020, au fost desfasurate peste 43.000 de controale pe linie silvica, in urma carora politistii au intocmit peste 8.300 de…

- Politistii din cadrul Briroului Rutier au oprit pentru control, pe DN 72A, pe raza localitatii Priseaca, un autoturism condus de un barbat de 47 de ani, din municipiul Bucuresti.in urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca soferul figureaza in bazele de date ale Politiei Romane ca avand…

- COMUNA SOTANGA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectulCENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA…

- Imediat dupa fluierul final, jucatorii celor doua formatii au intrat intr-un conflict la marginea terenului. In imagini se poate observa cum Marco Dulca, mijlocasul Chindiei, ii pune mana gat lui Juan Bautista Cascini, argentinianul din tabara Academicii, moment in care s-au aprins ambele parti.Mihai…

- Ca si in cazul turului, si returul se va disputa sub forma de turnee, pastrandu-se componenta grupelor din prima parte a campionatului.Returul va incepe in weekend-ul 22-24 ianuarie, cu o saptamana mai tarziu decat faza similara a Diviziei A1 masculine. Si aici turneele au fost programate la o distanta…

- PSD Dambovita a iesit public si a anuntat ca promisiunile PNL Dambovita din campania electorala pentru parlamentare incep sa iasa la suprafata.Concret, PSD Dambovita vorbeste despre faptul ca in decembrie, liberalii anuntau ca incep lucrarile la DN 71 iar acum Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Conform site-ului „Realitatea.net”, Curtea Constitutionala a decis, ieri, ca impozitarea pensiilor este neconstitutionala. Astfel, pensiile uriase de peste 7.000 de lei nu vor fi impozitate cu 85%, asa cum era prevazut. CCR a decis ca pensiile de serviciu nu vor fi impozitate. Proiectul prevedea ca…