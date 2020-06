Stiri pe aceeasi tema

- Țara din UE in care aproape jumatate din populație este de origine straina. Cați straini traiesc in Romania Statul UE cu cel mai ridicat procentaj de cetateni straini in 2019 era Luxemburg (47% din totalul populatiei), in timp ce acestia reprezentau sub 1% din totalul populatiei in Polonia si Romania,…

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 150 de localitați din 24 de județe, cu un numar de 272 de focare (dintre care 5 focare in exploatații comerciale). In alte 16 județe au fost diagnosticate doar cazuri la mistreți, anunța ANSVSA. In intervalul 11 – 17.06.2020 au fost inregistrate 10 focare…

- ​Tarile europene au început de luni sa relaxeze unele controale la frontiere dupa izolarea determinata de coronavirus, însa Spania ramâne închisa în continuare, unele restrictii sunt în vigoare în alte parti si au aparut noi mijloace de lucru, ceea ce înseamna…

- Festivalul EUROPAfest 2020 se organizeaza in iulie 16 -25 iulie, Bucuresti, Sibiu, Sinaia jmEvents, producator de evenimente muzicale internationale anunta organizarea festivalului EUROPAfest 27 in perioada 16-25 iulie 2020. Directorul EUROPAfest, dl. Luigi Gageos declara: "Suntem optimisti si chiar…

- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei, organism oficial al Uniunii Europene, a publicat „lista neagra” a aeroporturilor situate in 34 de tari cu transmitere ridicata a coronavirusului. Lista va fi actualizata regulat si va constitui un ghid pentru zboruri și turism. In Europa, EASA include urmatoarele…

- CHIȘINAU, 20 mai – Sputnik. Casa Naționala de Asigurari Sociale (CNAS) a venit astazi cu o serie de precizari pentru cetațenii care au atins varsta de pensionare, conform legislației Republicii Moldova, dar care acum se afla peste hotare. Recomandarile sunt valabile pentru moldovenii aflați in țarile…

- Evolutia rapida a pandemiei COVID-19 a generat consecinte economice, iar guvernele din toate statele afectate de virus au fost nevoite sa adopte diferite masuri pentru a sprijini mediul de afaceri pus in fata unor provocari aproape imposibil de anticipat. OECD a publicat recent un material prin care…

- Națiunile cele mai sarace din estul Europei ar putea da o lecție Vestului in privința coronavirusului”, se intituleaza articolul din WSJ. In articol se menționeaza ca statele est-europene, printre care și Polonia, au introdus devreme restricții și au reușit sa țina infecțiile sub control. "De-a…