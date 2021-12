Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile zilei vin din municipiul Slatina, unde se executa, de mai bine de o saptamana, lucrari la intrarea in municipiu, dinspre Pitesti. Patru muncitori au fost surprinsi incarcand in cupa excavatorului apa acumulata in urma ploilor.

- Oricui i se poate intampla in diminetile in care pare ca nimic nu merge cum trebuie. Te grabesti si te agiti, iar apoi dintr-o greseala observi ca ai dat cafea sau suc pe laptop. Din pacate, lichidul varsat pe laptop...

- Cauza probabila a incendiului produs vineri-seara, 5 noiembrie 2021, a fost stabilita. Nerespectarea normelor de catre lucratorii care efectuat refacerea hidroizolatiei a determinat aprinderea materialelor combustibile.

- Specialistii trag un semnal de alarma dupa explozia de infectari din valul 4. Transmiterea mare la nivel comunitar și numarul mic de persoane vaccinate ar putea da naștere unei mutații autohtone. The post MUTAȚIA care șocheaza lumea medicala: tulpina ROMANEASCA de Covid ar putea reduce eficiența vaccinului…

- Directorul medical al Institutului National de Boli Infectioase „Prof.dr. Matei Bals” din Bucuresti, medicul Andrei Marinescu, susține ca este foarte posibila apariția unei mutații virale autohtone a coronavirusului. In Romania, din cauza numarului mare de persoane nevaccinate, riscul ca populația sa…

- Tragedie in muzica romaneasca. Cunoscutul realizator TV a murit dupa mai bine de 39 de ani de cariera. A lasat in urma o moștenire greu de trecut cu vederea. Desprec cine este vorba. Cine este cantarețul de muzica populara de 79 de ani care a murit Muzica populara romaneasca a mai pierdut o stea. Cunoscutul…

- Duminica seara, 19 septembrie 2021, dupa slujba Sfintei Vecernii, la biserica „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” din Manaștur a avut loc lansarea carții scriitorului Ioan Ciorca, “Biserica din Manastur - bastion de spiritualitate romaneasca”.

- HC Zalau a susținut sambata dimineața primul meci oficial pe teren propriu cu spectatori dupa aproape 19 luni de pauza, echipa pregatita de Gheorghe Tadici intalnind CSM Slatina. Zalauancele s-au impus cu scorul de 24 – 20, dupa o prima repriza echilibrata, la finalul careia scorul a fost 12 – 12. In…