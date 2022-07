SAP a realizat un studiu in randul companiilor din Romania și alte țari din regiune pentru a afla care este stadiul investițiilor in tehnologia cloud. Potrivit raportului, principalul factor determinant al investițiilor in cloud pe plan local consta in imbunatațirea eficienței operaționale. Tehnologia cloud cunoaște o popularitate tot mai crescuta, rezultatele cercetarii demarate de SAP demonstrand ca acest segment influențeaza puternic peisajul de business din regiune. In medie, aproximativ 8 din 10 companii chestionate (76%) utilizeaza deja cloud-ul pentru cel puțin un domeniu de activitate,…