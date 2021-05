Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat vineri ca examineaza rapoarte despre o tulburare rara de degenerare a nervilor la persoanele care au fost imunizate cu vaccinul AstraZeneca și a solicitat companiei mai multe date despre aceste cazuri, informeaza Hotnews care citeaza Reuters. Autoritatea…

- Omul de știința care a fondat și dirijeaza BioNTech, Ugur Sahin, spune ca vaccinul Pfizer e eficient și impotriva variantei indiene. Europa va atinge imunitatea de turma in iulie, cel tarziu in august, potrivit lui Sahin. Ugur Sahin a explicat ca testele de laborator sunt inca in desfașurare,…

- Doua dintre vaccinurile folosite astazi impotriva noului coronavirus - Pfizer-BioNTech și Moderna - se bazeaza pe tehnologia mesager ARN. Ele se numara printre primele aprobate pentru a fi folosite la imunizare impotriva COVID-19, un lucru aparent uimitor, daca ne gandim ca tehnica mRNA reprezinta o…

- Comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, estimeaza ca, pana la jumatatea lunii iulie, populatia Uniunii Europene va putea fi imunizata cu toate vaccinurile care pana atunci vor fi livrate statelor membre, toate produse in blocul comunitar. ”Avem clar in mainile noastre capacitatea de…

- Comisia Europeana va prezenta luna aceasta o propunere pentru crearea unui pașaport digital de vaccinare la nivelul Uniunii Europene. Acesta ar urma insa sa fie valabil doar pentru vaccinurile aprobate de Agenția Europeana a Medicamentului, susțin surse de la Bruxelles, citate de Euronews. Pana acum,…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat, joi, vaccinul anti-COVID-19 produs de Johnson&Johnson, primul care se administreza intr-o singrura doza. EMA a aprobat, joi, vaccinul dezvoltat de producatorul Johnson&Johnson, transmite DPA. Acesta este primul vaccin impotriva coronavirusului care…

- ''Obiectivul escrocilor este de a convinge autoritatile publice sa faca plati importante pentru a-si asigura achizitia, iar dupa aceea sa dispara cu banii'', a relatat OLAF, care a amintit ca stratageme similare s-au inregistrat si anul trecut, mai exact la inceputul pandemiei de coronavirus, la acea…

- Agenția americana a medicamentului (FDA) a confirmat miercuri o eficiența cuprinsa intre 81,7% și 87,6% a vaccinului anti-Covid produs de compania Johnson & Johnson, informeaza News.ro, care citeaza AFP. Documentelereferitoare la eficiența serului au fost facute publice cu douazile inainte de reuniunea…