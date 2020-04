Eficacitatea închiderii şcolilor în timpul epidemiilor, la microscop Multi copii au continuat sa iasa afara si sa intre in contact cu alte persoane in timpul perioadelor in care s-a dispus inchiderea scolilor, in ciuda recomandarilor cu privire la sanatatea publica, potrivit unui studiu realizat de cercetatori de la King's College London, citat joi de Press Association. Cercetarea ofera o perspectiva asupra eficacitatii inchiderii scolilor pe perioada unei pandemii, prin studierea comportamentelor in timpul epidemiilor precedente.



Faptul ca in timpul perioadelor in care s-a dispus inchiderea scolilor multi copii au continuat sa iasa afara si sa…

Sursa articol: agerpres.ro

