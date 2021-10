Stiri pe aceeasi tema

- Institutul israelian de Cercetare Clalit, in colaborare cu Universitatea Harvard din Statele Unite, a realizat un studiu axat pe varianta Delta a virusului SARS-CoV-2, care a relevat faptul ca vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer-BioNTech scade cu 93 % riscul unei boli simptomatice pentru tinerii…

- Persoanele vaccinate cu vaccinul impotriva covid-19 Johnson & Johnson (J&J) ar putea avea interesul sa se vaccineze cu un ”booster” cu ARN mesager, in contextul in care vaccinarea cu J&J creste nivelul anticorpilor de patru ori, iar cu Pfizer-BioNTech creste nivelul antcorpilor de 35…

- O doza de rapel cu un vaccin diferit, pe baza de ARN mesager, a dat rezultate mai bune in cazul persoanelor care au fost imunizate cu vaccinul anti-COVID-19 de la Johnson & Johnson, conform rezultatelor preliminare ale unui studiu american publicat miercuri, relateaza AFP. Studiul, finantat de Institutele…

- ​Varianta Delta a noului coronavirus nu produce cazuri grave de COVID-19 în rândul copiilor si adolescentilor prin comparatie cu alte variante, conform datelor publicate vineri de autoritatile sanitare americane, transmite AFP. Îngrijorarile legate de consecintele infectiilor…

- Vaccinul anti-Covid al Moderna a generat un numar mai mult decat dublu de anticorpi comparativ cu vaccinul dezvoltat de Pfizer/BioNTech impotriva coronavirusului, arata un nou studiu citat de Hotnews . Studiul este primul care a comparat nivelurile de anticorpi produși de catre organism in urma imunizarii…

- La studiu au participat aproximativ 1.600 de angajați sanitari din Belgia, carora le-au fost prelevate mostre de sange la 6-10 saptamani dupa vaccinare. Inainte de a se imuniza, aceștia nu au avut Covid-19. In medie, nivelul de anticorpi in randul celor imunizați cu schema completa a vaccinului Moderna…