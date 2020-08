Efemeride electronice Daca ne imaginam mediul online ca un urias accelerator de forme si de sensuri lingvistice, vom observa ca dezvoltarea comunicarii prin intermediul internetului are o influenta tot mai accentuata asupra ritualurilor comunicative de zi cu zi. Pe terenul stiintelor limbajului, acest camp de cercetare a fost denumit lingvistica internetului (engl. internet linguistics) si nu e lipsit de importanta sa constatam ca, in conceptia unor lingvisti precum David Crystal, acest domeniu cuprinde a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

