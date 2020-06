Efectul YO-YO - De-a șoarecele și pisica pe sănătatea noastră Efectul Yo-Yo este o situație frecvent intalnita in randul persoanelor cu probleme de greutate și descrie un parcurs sinuos de tip sus-jos in procesul de scadere a greutații corporale, fapt ce poate genera atat probleme fizice, cat și emoționale. Daca și tu te confrunți cu aceasta situație, afla cum poți evita efectul Yo-Yo pentru a te menține la greutatea optima. Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul lunii iunie pentru anul 2020. Așadar, pentru a afla ce iți rezerva astrele din punct de vedere al banilor, iubirii, sanatații, norocului și nu numai,

- SCANDAL IN FAMILIA CIUPILAN CONTRE… Situatie incredibila la Husi. Primarul este contrazis pe teme de sanatate chiar de sora sa, manager al Spitalului din Husi. Totul s-a intamplat dupa o sedinta de Consiliu Local cand primarul a facut afirmatia ca actualul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru, ar fi taiat…

- Conform cancan.ro, apropiați ai fostului cuplu spun, acum, ca George Burcea și Andreea Balan sunt precum „șoarecele și pisica”, fiindca amandoi au acumulat „frustrari” de-a lungul timpului. Mai mult, apropiații au declarat ca George Burcea nu i-a mai trimis niciun ban Andreei, de cand a plecat. „Sunt…

- Italia va incepe probabil sa reduca restrictiile impuse din cauza coronavirusului din 4 mai, dar relaxarea mult-asteptata va fi prudenta si calculata, a declarat marti premierul Giuseppe Conte, transmite Reuters. Italia este cea mai afectata țara din Europa de aceasta pandemie a coronavirusului.…

- Raed Arafat: Probleme de comunicare, mai ales la inceput, probleme de cooperare interinstituționala au existat, au fost, nimeni nu poate sa nege. Pe parcurs multe dintre ele s-au rezolvat. De exemplu, de ce sa fie coordonarea sub DSU, de ce sa fie la nivelul județului DSP in coordonarea prefectului,…

- Cori Gramescu, coach de lifestyle și nutriție, ne sfatuiește sa evitam excesele alimentare și sa consumam cu moderație alcool pentru a ne bucura din plin de masa de Paște, fara a aparea probleme de sanatate dar și fara a acumula kilograme in plus. In aceasta perioada in care stam mai mult in casa este…

- Fotbalisti profesionisti traiesc adeseori singuri în tari straine, departe de familii, si muncesc într-un mediu cu un nivel crescut de adrenalina, ei pot fi azi eroi iar mâine pot fi uitati, de aceea nu este surprinzator ca ar putea fi predispusi unor probleme mentale, a declarat joi…

- Cantareața Claudia Pavel trece prin momente dificile. In miez de noapte, vedeta a anunțat ca poluarea extrema din București a ridicat pe cer un fum uriaș care a ajuns chiar in locuința sa, dandu-i astfel senzația de sufocare.