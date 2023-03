Stiri pe aceeasi tema

- Adidas a raportat miercuri o pierdere mare in trimestru patru si si-a redus dividendele, dupa incetarea costisitoare a parteneriatului cu marca Yeezy a rapperului Kanye West, in octombrie, iar pentru 2023 compania anticipeaza o pierdere de 700 de milioane de euro, marcand prima pierdere anuala din…

- Artistul american, producatorul și stilistul Pharrell Williams a fost ales director artistic pentru linia de barbați Louis Vuitton, dupa moartea lui Virgil Abloh. Anunțul a fost facut marți printr-un comunicat transmis de casa de moda de lux.Pharrell Williams a inceput sa lucreze deja la prima colecție…

- Compania germana de imbracaminte sport a renuntat in octombrie la parteneriatul cu Ye, cunoscut anterior drept Kanye West, dupa ce acesta a facut o serie de comentarii antisemite. Compania a declarat joi seara ca evalueaza ce sa faca cu inventarul Yeezy, adaugand ca a luat deja in considerare ”impactul…

Casa Sotheby's a vandut, joi, cu 5,8 milioane de dolari un tricou al legendarului baschetbalist Kobe Bryant, care a murit in 2020, intr-un accident de elicopter, potrivit news.ro

Adidas a avertizat asupra impactului asupra profiturilor sale dupa ce a pus capat parteneriatului Yeezy cu rapperul și creatorul de moda Kanye West, scrie BBC.

- Bianca Censori, designer la compania Yeezy, este femeia cu care, potrivit presei americane și celei din Marea Britanie, Kanye West s-a casatorit. Potrivit TMZ, site-ul american de știri tabloid deținut de Fox Corporation, rapperul in varsta de 45 de ani s-a casatorit cu designerul de la Yeezy, Bianca…