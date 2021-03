Profesorul Razvan Chereches, fost consilier onorific al ministrului Sanatatii, a explicat ca dupa sezonul cald din acest an va exista un al patrulea val al pandemiei de COVID-19, dar ca atunci campania de vaccinare isi va face simtite efectele."Vaccinurile nu ne vor proteja pentru valul trei. Abia la finalul verii, inceputul toamnei, se va face diferenta, atunci cand va incepe valul patru. Bineinteles (ca se va vorbi despre un val patru - n.r.), este sezonalitatea virusului respirator, in momentul in care vremea se va raci din nou si vom reintra in case vom incepe din nou sa ne infectam, sa transmitem…