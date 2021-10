Efectul unei amenințări transmise de Erdogan ambasadorilor din 10 țări, inclusiv SUA. Lira turcească a ajuns la un minim istoric Lira turceasca a scazut luni la un minim record in urma anuntului presedintelui Recep Tayyip Erdogan privind expulzarea a 10 ambasadori, transmite CNBC. Astfel, lira turceasca a coborat luni pana la 9,82 unitati pentru un dolari, cel mai redus nivel atins din istoria sa. Erdogan a declarat in timpul unui miting de sambata ca a cerut ca statutul de ”persona non grata” sa fie aplicat ambasadorilor SUA si ai altor noua tari occidentale, dupa ce acestia au cerut eliberarea din inchisoare a filantropului turc Osman Kavala. Lira, care atinsese deja un minim record in saptamana… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

