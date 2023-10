Stiri pe aceeasi tema

- Romania, granarul Europei: Țara noastra, cel mai mare exportator de grau moale, la inceputul sezonului 2023-2024 Romania, granarul Europei: Țara noastra, cel mai mare exportator de grau moale, la inceputul sezonului 2023-2024 In sezonul 2023-2024, care a inceput la data de 1 iulie, exporturile de grau…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2023/24, care a inceput la 1 iulie, au ajuns la 5,03 milioane de tone, in scadere cu 32% fata de cele 7,39 milioane de tone in perioada similara a sezonului anterior, releva datele publicate recent de Comisia Europeana, informeaza Reuters. Aceste…

- Ministrii Agriculturii din cele cinci state membre UE afectate in criza cerealelor ieftine din Ucraina - Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Slovacia - cer Comisiei Europene, intr-o noua scrisoare, sa modifice si sa extinda reglementarile care restrictioneaza importul de produse agricole ucrainene,…

- Romania a redevenit granarul Europei: țara noastra cel mai mare exportator de grau moale din UEExporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2023/2024, care a inceput la 1 iulie 2023, au scazut la data de 20 august la 4,06 milioane tone metrice, comparativ cu 5,12 milioane de tone de grau…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni, 24 iulie, Uniunii Europene ca nu este de acord sub nicio forma cu prelungirea restrictiilor asupra exporturilor de cereale din tara sa catre statele UE aflate in vecinatatea Ucrainei, informeaza Agerpres preluand Reuters."Pozitia noastra este…

- • Pentru prima data in istorie, UE a finantat achizitionarea si livrarea de arme si echipamente • Sprijinul total al “Echipei Europa” se ridica la aproximativ 70 de miliarde de euro • Romania a pus accent pe dimensiunea umanitara si economica: 118.493 de permise de sedere , aproape 3.800 de copii ucraineni…

- Cel mai recent bilant al Uniunii Europene privind starea democratiei arata ca nu a existat in ultimul an o deteriorare semnificativa in blocul celor 27 de tari membre in domenii precum libertatea presei, instantele de judecata si combaterea coruptiei, a declarat miercuri vicepresedinta Comisiei Europene,…