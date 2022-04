„Efectul Ucraina”. Prețurile mondiale la alimente bat record după record Prețurile la alimente au atins un nou maxim, crescand cu cel mai rapid ritm lunar din ultimii 14 ani, dupa ce razboiul din Ucraina a lovit oferta de cereale și uleiuri vegetale, intr-o schimbare care ar putea face cel mai mare rau in țarile mai sarace din intreaga lume. Indicele prețurilor alimentare din martie de […] The post „Efectul Ucraina”. Prețurile mondiale la alimente bat record dupa record first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (FAO) a anunțat vineri ca prețurile mondiale la alimente au atins in martie „cele mai ridicate niveluri inregistrate vreodata”, din cauza razboiului dus de Rusia in Ucraina. Prețurile mondiale la alimente au atins „cele mai ridicate niveluri…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a urcat la un nou maxim istoric in luna martie, pe masura ce razboiul din Ucraina a provocat turbulente pe pietele pentru produse alimentare de baza precum cereale si uleiuri comestibile, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie…

- Prețurile mondiale ale marfurilor alimentare au facut un salt semnificativ in martie pentru a atinge cele mai inalte niveluri de pana acum, pe masura ce razboiul din regiunea Marii Negre a raspandit șocuri pe piețele pentru cereale de baza și uleiuri vegetale, a raportat astazi Organizația Națiunilor…

- Prețurile mondiale ale alimentelor au urcat cu aproape 13% in martie, atingand un nou record, in condițiile in care razboiul din Ucraina a provocat turbulențe pe piețele cerealelor de baza și ale uleiurilor comestibile, a anunțat vineri agenția alimentara a ONU. Agenția ONU pentru alimentație a declarat…

- Indicele preturilor la alimente al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), care urmareste cele mai tranzactionate produse alimentare la nivel mondial, a inregistrat luna trecuta o medie de 140,7 puncte, ceea ce este cu 3,1 puncte mai mult decit in februarie 2011. Despre…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare s-a redresat in ianuarie si ramane la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, in urma majorarii pretului uleiurilor vegetale, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters. FAO publica propriul…

- Preturile globale ale carbunelui au crescut aproape de niveluri record, deoarece criza din Ucraina mareste asteptarile ca europenii vor incepe sa solicite combustibili fosili de teama ca tensiunile intre Rusia si tarile occidentale vor duce la intreruperea livrarilor rusesti de gaze naturale, transmite…

- Preturile globale ale carbunelui au crescut aproape de niveluri record, deoarece criza din Ucraina mareste asteptarile ca europenii vor incepe sa solicite combustibili fosili de teama ca tensiunile intre Rusia si tarile occidentale vor duce la intreruperea livrarilor rusesti de gaze naturale, transmite…