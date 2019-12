Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o lunga perioada in care l-a criticat dur pe Victor Ponta, Mihai Tudose a parasit partidul fondat de fostul premier. Tudose l-a acuzat in mai multe randuri pe Victor Ponta ca are scoala lui Dragnea si ca se poarta ca un lider unic. „Sa plece”, i-a cerut Ponta in mai multe randuri si l-a acuzat…

- Dupa o serie de contre și declarații contradictorii cu Victor Ponta, fostul premier din epoca Dragnea, Mihai Tudose, a demisionat, pe Facebook, din Pro Romania, postand chiar și o copie dupa demisie....

- Fostul premier Mihai Tudose susține ca anunțata excludere din Pro Romania a sa și a parlamentarilor care au votat instalarea guvernului Orban arata demonstreaza stilul autoritar de conducere al lui Victor Ponta. Tudose susține ca decizia de a nu vota noul cabinet a fost luata exclusiv de catre Ponta,…

- "Școala lui Dragnea....Adica: cine nu e de acord cu mine, cine nu face ce spun eu... este exclus din partid, supus oprobriului public, acuzat de tradare, infierat, desființat etc. Eu am avut o opinie. Un grup de colegi parlamentari au avut și ei o opinie. Care, oroare, nu a corespuns cu ,,parerea”…

- Europarlamentarul Pro Romania, Mihai Tudose, il acuza pe Victor Ponta ca are ”școala lui Dragnea” și vrea sa-i excluda din partid pe cei care nu sunt de acord cu el. Tudose ii cere lui Ponta sa demisioneze de la șefia Pro Romania pentru situația creata in partid.Citește și: Mihai Tudose trage…

- Ministrul demis al Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a ținut sa precizeze in bilanțul pe care și l-a intocmit cat timp a fost la șefia ministerului ca a fost o onoare sa ocupe o asemenea funcție. De asemenea, i-a transmis noului ministru Bogdan Aurescu mult succes in noul mandat.Citește…

- Deputatul Daniel Constantin a declarat ca șase parlamentari PRO Romania vor vota Guvernul Orban. Anunțul acestuia vine dupa ce fostul premier Victor Ponta a declarat ca Mihai Tudose ar fi negociat cu PNL...

- Anunț bomba facut de Daniel Constantin. Acesta a declarat ca șase parlamentari PRO Romania vor vota Guvernul Orban. Anunțul acestuia vine dupa ce conform lui Victor Ponta, Mihai Tudose ar fi negociat cu PNL pentru susținerea guvernului. Oonform lui Constantin, nu este exclus ca Guvernul sa fie votat…