Stiri pe aceeasi tema

- Robotii vor elimina 85 de milioane de locuri de munca in cadrul companiilor mijlocii si mari in urmatorii cinci ani in contextul in care pandemia de COVID-19 accelereaza schimbarile de pe piata muncii, ceea ce risca sa amplifice inegalitatile, releva un studiu al Forumului Economic Mondial (WEF),…

- Jumatate din toate sarcinile de lucru vor fi gestionate de masini automate pana in 2025, arata un raport al Forumului Economic Mondial, care prognozeaza ca aceste schimbari sunt accelerate de pandemie și ca vor agrava inegalitatea. Cercetarile Forumului acopera 300 dintre cele mai mari companii din…

- FMI: Investitiile publice vor fi cruciale pentru revenirea din pandemia de COVID-19. Guvernele ar putea crea milioane de locuri de munca Investitiile publice ar trebui sa joace un "rol central" in revenirea economiilor avansate si a celor in curs de dezvoltare din criza provocata de coronavirus,…

- Pe fondul nivelului redus al dobanzilor la nivel global, majorarea acestor cheltuieli ar putea "crea milioane de locuri de munca directe pe termen scurt si alte milioane indirect pe termen lung", au precizat reprezetantii FMI, pe blogul institutiei. Pornind de la ipoteza ca vor fi realizate…

- Facebook a eliminat 7 milioane de postari in trimestrul doi pentru ca raspandeau informatii false despre noul coronavirus, inclusiv continut care promova masuri preventive false si remedii exagerate, relateaza Reuters.

- Circa 200 de milioane de anunțuri legate de coronavirus au fost eliminate la nivel global, iar 31 de milioane de listari au fost blocate, in urma mai multor verificari ce au rolul de a proteja consumatorii de inșelatorii online, transmite Comisia Europeana (CE).

- Turismul mondial inregistreaza pierderi de 320 mld. dolari, mai mult decat triplul pierderilor generate de criza din 2009. Peste 100 de milioane de locuri de munca sunt in pericol Pandemia COVID-19 a cauzat pierderi estimate la 320 de miliarde de dolari turismului mondial, din ianuarie și pana in mai,…

- Pandemia a accelerat digitalizarea. Daca in urma cu un an studiul PwC Romania Workforce Disruption Index arata ca, in urmatorul deceniu, 275.000 angajati romani ar trebui sa invete abilitati digitale noi ori superioare (upskilling) pentru a-si mentine sau gasi locuri de munca, estimarile in contextul…