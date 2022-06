Stiri pe aceeasi tema

- China, care se confrunta cu cea mai accelerata raspandire a Covid, incearca o noua tactica: restricționarea calatoriilor „nenecesare“ ale cetatenilor peste granite. Consecintele pentru China si lumea intreaga vor fi profunde, informeaza Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Giorgiana Radu-Avramescu Pandemia generata de Covid-19 incepe sa tina de trecut, chiar daca medicii indeamna la prudenta, și nu la abandonarea totala a masurilor ce impiedica raspandirea virusului. Așternerea unei oarecare liniști in privinta virusului care a bulversat lumea intreaga, n-a fost cu totul…

- Coreea de Nord lupta impotriva COVID cu antibiotice și remedii casnice precum gargara cu apa sarata sau ceai, in contextul in care nu a inceput inca o campanie de vaccinare și, pana saptamana trecuta, a insistat ca nu are COVID. Coreea de Nord mobilizeaza acum forțe, inclusiv armata, pentru a combate…

- Shanghai-ul iși inasprește și mai mult masurile stricte de carantinare pentru oprirea raspandirii COVID, dupa ce liderul chinez Xi Jinping s-a angajat sa amplifice „indiscutabil” politica controversata „zero-Coivd” a țarii, lasand milioane de oameni izolați in casele lor, noteaza CNN.In weekend au aparut…

- Autoritațile din Taiwan califica drept „crude" masurile anti COVID impuse de China și spun ca nu vor copia modelul, anunța Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- China va intensifica masurile de combatere a COVID 19 facand obligatorii noi teste, au anuntat sambata autoritatile de la Beijing, informeaza AFP.Decizia vine in prima zi a minivacantei cu ocazia Zilei Muncii. De obicei, chinezii profita de aceste zile libere pentru a calatori in intreaga tara, insa…

- China a decis sa inaspreasca masurile anti-COVID, in contextul in care țara se confrunta cu o creștere a cazurilor de infectare. Totuși, la nivel mondial, China este recunoscuta pentru politica s-a „0 COVID” pe care a implementat-o in cursul pandemiei. Dupa ce inițial s-a recurs la testarea in masa…

- Aproape toti cei 25 de milioane de locuitori din Shanghai au fost izolati sambata, in contextul in care China se confrunta cu cel mai grav focar epidemic din ultimii doi ani, masurile stricte anti-COVID-19 suscitand ingrijorare in randul parintilor care se tem ca vor fi separati de copiii lor, informeaza…