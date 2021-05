Efectul sărbătorilor: Vaccinările au scăzut la jumătate față de o zi normală Daca la sfarșitul lunii aprilie se inregistrau constant cel puțin 80.000 de vaccinari anti-Covid zilnic, numarul lor a scazut la jumatate odata cu sarbatorile Pascale. Doar puțin peste 41.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Este o scadere importanta in raport cu perioada precedenta pentru vaccinarile realizate intr-o singura zi. In total, 3.355.073 de romani au fost vaccinați de la debutul campaniei, 1.368.404 cu o doza și 1.986.669 cu doua doze. Comitetul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

