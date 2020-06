Efectul restricțiilor prelungite: au dispărut taxiurile Peste 70% din firmele de taximetrie au disparut de pe piața, ca efect al restricțiilor de circulație din ultimele luni. Firmele din domeniu s-au inchis aproape in totalitate, iar angajații acestora iși cauta cu disperare locuri de munca in alte domenii. Falimentul companiilor de taxi ii va afecta, in mod direct, pe romani, care vor […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

