Efectul războiului din Ucraina: jumătate dintre români vor să fugă din ţară! Unde ar alege să trăiască Apropierea geografica a Romaniei de zona de desfașurare a unui razboi militar ii face pe romani sa se gandeasca mai serios la cum arata siguranța viitorului pentru ei. 51% dintre romani au luat in calcul sa paraseasca Romania, in timp ce 12% așteapta sa vada cum evolueaza situația, conform unui sondaj efectuat de BestJobs. Care […] The post Efectul razboiului din Ucraina: jumatate dintre romani vor sa fuga din tara! Unde ar alege sa traiasca first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

