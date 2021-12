Efectul politicilor naționaliste ale lui Erdogan: Un număr record de străini a cumpărat locuințe în Turcia după prăbușirea lirei Numarul de vânzari de locuințe catre straini a crescut în luna noiembrie cu 48,4% în Turcia, ajungând la un nivel record în contextul în care prabușirea lirei turcești a facut locuințele din aceasta țara semnificativ mai ieftine pentru clienții cu valuta, relateaza Reuters.



Piața imobiliara a fost în general dinamica în noiembrie, numarul total de vânzari crescând cu 59% fața de aceeași perioada a anului trecut, în total fiind vândute 178.814 de locuințe în Turcia.



Numarul de 7.363 de proprietați vândute

Sursa articol: hotnews.ro

