Efectul pervers al exploziei dobânzilor: Creditarea s-a prăbușit pe finalul anului 2022 Cresterea imprumuturilor acordate de banci companiilor din zona euro a incetinit in noiembrie, de la cea mai mare cursa de indatorare a sectorului din peste un deceniu, deoarece majorarea ratelor dobanzilor si o recesiune care se apropie par sa aiba un impact negativ, au aratat joi datele Bancii Centrale Europene, citate de Reuters.

