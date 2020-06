Efectul PANDEMIEI: S-a diminuat scurgerea de valută din țară Deficitul de cont curent, indicatorul care arata cat de slabita este o economie, a consemnat o premiera pentru ultimii ani in sensul ca a scazut brusc, cu 21%, conform datelor prezentate de Banca Naționala a Romaniei. Practic, din cauza ca mulți compatrioți s-au trezit cu veniturile diminuate fie din cauza taierilor de salarii fie a disponibilizarilor pe timp de pandemie, sau pentru ca multe din spațiile de retail au fost inchise din pricina deciziilor autoritaților, nu au mai ieșit așa de mulți bani din țara. Deocamdata, economia romaneasca nu are capacitatea sa produca atatea bunuri și servicii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

