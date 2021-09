Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Medicilor din Bucuresti trage un semnal de alarma inaintea valului 4 al pandemiei si cere, sambata, masuri urgente privind riscul epuizarii. Specialistii arata ca 1 din 5 profesionisti din sanatate prezinta simptome de depresie si anxietate, iar cel putin 4 din 10 se confrunta cu probleme…

- Specialiștii vorbesc despre valul patru al pandemiei de coronavirus. Astfel, dr. Adriana Pistol, directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, a afirmat ca noul val al pandemiei de coronavirus nu ar trebui sa puna…

- „Exista o singura pregatire pentru valul 4 al pandemiei: vaccinarea”, a declarat premierul Florin Cițu la Parlament referitor la impactul valului 4 al pandemiei care pare ca deja a inceput in Europa. Referitor la o a treia doza necesara impotriva coronavirusului, prim-ministrul susține ca…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, intrebat despre al patrulea val al pandemiei, ca este o ”diferenta vitala” fata de valul trei, intrucat exista vaccinul si toata lumea se poate vaccina. Intrebat despre numarul tot mai mic de persoane care se vaccineaza, premierul a afirmat: ”Inca din timpul…

- Copiii, in special cei din ciclul primar, au resimtit puternic efectul negativ al izolarii din ultimul an, potrivit unui raport realizat de institutia Avocatului Poporului privind impactul pandemiei COVID-19 asupra sanatatii mintale a copiilor. Chiar si dupa reluarea scolii cu prezenta fizica, efectele…

- Sistemele de sanatate, lovite puternic de pandemia de COVID-19 in ultimul an și jumatate, se confrunta in prezent cu tot mai multe diagnostice greșite, tratamente intarziate și o rata a mortalitații din ce in ce mai mare, arata POLITICO Europe intr-o analiza despre sistemele de sanatate din spațiul…

- Pandemia de COVID-19 are si o parte buna: la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu au fost realizate o serie de investitii care in alte conditii nu ar fi fost duse la indeplinire intr-un timp asa de scurt.