Accident rutier, in aceasta noapte, in municipiul Constanta. Doua victime

In jurul orelor 22.30, la telefonul de urgenta 112, a fost anuntat un accident de circulatie care a avut loc in municipiul Constanta. Apelantul a explicat dispecerilor ca in evenimentul rutier care s a petrecut la intersectia strazilor Crinului cu Baba Novac,… [citeste mai departe]