Stiri pe aceeasi tema

- "Nu trebuie sa reproducem acest teatru al umbrelor si al diviziunilor care mai mult ne-a slabit decat ne-a facut sa mergem inainte", a declarat Macron in fata ambasadorilor Frantei reuniti la Paris.Ultimul summit G7 din iunie din Canada s-a incheiat cu un fiasco, cand presedintele american…

- Italia a pus capat luni blocajului diplomatic cu privire la soarta celor 177 de migranti recuperati din Mediterana centrala, autorizand debarcarea lor in Sicilia, dar a insistat ca acestia sa fie distribuiti ulterior intre alte state din Uniunea Europeana, transmite dpa. Migrantii se afla la bordul…

- Ministrul de interne Matteo Salvini a interzis vineri acostarea in porturile italiene a navei Lifeline, care are la bord peste 220 de migranti salvati din Mediterana de organizatia umanitara germana Mission Lifeline, informeaza DPA. Salvini a afirmat ca nava trebuie preluata de Malta, relateaza Agerpres…

- Ministrul de interne Matteo Salvini a interzis vineri acostarea in porturile italiene a navei Lifeline, care are la bord peste 220 de migranti salvati din Mediterana de organizatia umanitara germana Mission Lifeline, informeaza DPA. Salvini a afirmat ca nava trebuie preluata de Malta. Guvernul maltez…

- Eurostat, oficiul european de statistica al Comisiei Europene, a publicat joi un studiu statistic, „Economia europeana de la inceputul mileniului“ - un portret statistic, destinat nespecialistilor care, spun autorii, isi propune sa arate intr-un mod interactiv situatia economiei in statele membre si…

- Si aceasta cifra reprezinta numai perioada 1 ianuarie-12 iunie. Plecarile din Libia si din Tunisia catre Italia, via Mediterana, raman cele mai numeroase si cele mai mortale: in aceeasi perioada, 792 de persoane au murit in valuri. Potrivit organizatiei internationale pentru migratie (OIM), in perioada…

- Numarul persoanelor care vor sa scape de saracie si de conflicte si fac calatoria periculoasa catre Spania s-a dublat anul trecut si este probabil ca va creste din nou in 2018, conform agentiei vamale a UE. Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez s-a oferit deja sa primeasca nava cu migranti…

- Noul guvern socialist spaniol a promis vineri ca va restabili asistenta medicala gratuita pentru migrantii fara acte in regula, un drept eliminat de fostul guvern conservator ca masura de reducere a cheltuielilor bugetare, informeaza agentia Reuters. Aceasta decizie este a doua initiativa prietenoasa…