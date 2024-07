Efectul listarii Hidroelectrica, cel mai mare producator autohton de energie, continua sa se simta pe piata romaneasca de capital, Bursa inregistrand noi recorduri in 2024, a subliniat vineri presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, cu prilejul marcarii unui an de la listarea istorica a actiunilor Hidroelectrica, in iulie 2023. Acum un an, pe […] The post Efectul listarii Hidroelectrica continua sa se simta pe piata de capital: Bursa a inregistrat noi recorduri in 2024 appeared first on Puterea.ro .