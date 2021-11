Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca, premierul propus de PNL al viitoarei coaliții de guvernare, a explicat, vineri, ca negocierile au fost suspendate fie pentru cateva ore, fie pana sambata dimineața și a negat existența unui blocaj. Ciuca a subliniat ca nici liberalii nu vor guvernare “fara PSD, UDMR și minoritați” și…

- Fostul președinte al PSD și premier Adrian Nastase le atrage atenția social-democraților ca intrarea la guvernare intr-o situație de criza așa cum este acum, presupune o mare responsabilitate. Nastase ii sfatuiește pe foștii colegi din PSD sa analizeze bine “atat punctele tari, cat și cele slabe”. Adrian…

- Kelemen Hunor a anunțat, luni seara, ca in ședința UDMR s-a decis ca alianța PNL-PSD-UDMR la guvernare este cea mai buna cale pentru a putea infaptui reforme de care este nevoie, precum revizuirea Constituției. “Luni ne-am consultat cu președinții organizațiilor județene, iar in cadrul ședinței online…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca i-a convocat pe miniștri propuși ai Cabinetului sau intr-o ședința pe tema programului de guvernare depus, sambata, in Parlament. Ședința va avea loc duminica, incepand cu ora 12.00, la Palatul Victoria. Programul de guvernare al Guvernului propus Nicolae Ciuca este…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, a anunțat, miercuri dupa-amiaza, ca in momentul in care PNL va decide in forurile statutare ca doreste refacerea coalitiei si ca nu mai negociaza cu PSD, reprezentantii Uniunii sunt dispusi sa inceapa discutiile in acest sens. „USR nu a primit pana acum nicio…

- Liderul USR Dacian Cioloș spune ca PNL a dat dovada de iresponsabilitate prin desemnarea lui Nicolae Ciuca ca premier cu mandatul de a forma un guvern minoritar PNL-UDMR, deoarece USR vrea sa intre la guvernare și are și anumite condiții, pe care PNL nu le poate indeplini in aceasta situație. „Nu s-a…

- USR propune, in programul de guvernare care va fi depus luni la Parlament, alegeri locale pentru primari in doua tururi de scrutin si Parlament cu 300 de alesi. Un punct al programului de guvernare se refera la reforma electorala, care vizeaza alegeri locale pentru primari in doua tururi, cresterea…

- Dacian Ciolos, copresedintele USR PLUS, a trimis un mesaj de incurajare colegilor care au fost dati afara din administratie și celor care sunt vizați de Florin Citu. El spera ca, nu peste mult timp, premierul va fi cel care va lua o pauza de guvernare. “Am trait și eu, in 2016, impreuna cu toata echipa…