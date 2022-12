Efectul interzicerii importurilor de petrol rusesc de către Uniunea Europeană asupra livrărilor Volumele de titei transportate pe mare din Rusia au scazut cu 330.000 bpd, pana la 500.000 bpd, sub livrarile de 590.000 bpd realizate prin conducta Drujba, pentru prima data, se arata intr-un raport lunar al pietei petroliere. Drept urmare, ponderea UE in exporturile rusesti de titei a scazut la 28% in noiembrie de la 31% in octombrie si de la 50% inainte de invazia Moscovei in Ucraina, pe 24 februarie. Intre timp, exporturile de titei ale Rusiei catre India au atins un record de 1,3 milioane bpd in noiembrie, in timp ce exporturile catre China, inclusiv pe mare si prin conducte, au ramas in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Ian, una dintre cele mai puternice furtuni din Statele Unite, a provocat pagube importante si in Cuba, in urma cu cateva saptamani, generand jumatate dintre pierderile asigurate, o suma cuprinsa intre 50 si 65 de miliarde de dolari, precizeaza intr-un comunicat asiguratorul. Potrivit Swiss…

- In lupta sa impotriva propagandei rusești, Europa are de infruntat un obstacol frustrant: proprii sai furnizori de servicii prin satelit, scrie Politico. Doua dintre cele mai mari companii care opereaza sateliți – Eutelsat, din Franța, și SES, din Luxemburg – au ajutat la raspandirea dezinformarii și…

- Razboiul Rusiei din Ucraina a avut un „impact semnificativ” asupra securitații altor țari, au transmis vineri miniștrii de interne din G7, intr-o declarație comuna, avertizand asupra atacurilor asupra infrastructurii cheie și asupra riscurilor reprezentate de luptatorii straini care se intorc in țara,…

- Populația globala se preconizeaza ca va ajunge marți, 15 noiembrie 2022, la 8 miliarde de oameni, anunța Națiunile Unite, o piatra de hotar istorica pentru umanitate, scrie USA Today , care preia date de pe site-ul ONU . ONU a laudat creșterea populației pe masura ce nivelul mortalitații scade și speranța…

- Șeful statului rus participa la ultima sesiune plenara a celei de-a 19-a reuniuni a Clubului Internațional de Discuții "Valdai". Tema forumului din acest an este "Lumea dupa hegemonie: dreptate și securitate pentru toți". Intalnirea de patru zile a adunat laolalta 111 experți, politicieni, diplomați…

- Circa 1,5 milioane de vieti ar putea fi salvate anual daca la nivel global s-ar lucra intr-o maniera coordonata pentru aprobarea mai rapida a noilor medicamente impotriva cancerului, estimeaza cercetatorii, a relatat AFP, preluata de Agerpres. Aceasta cifra se bazeaza pe timpul necesar pentru aprobarea…

- In septembrie a avut loc o crestere de 20,7% a livrarilor, stimulata in special de piata din China, unde restrictiile legate de Covid-19 au limitat productia in prima jumatate a anului. Productia constructorului de automobile reflecta o redresare larga in industriei auto in ultimele luni, dupa o prima…

- De la oceanul deschis la padurile tropicale tropicale, abundența pasarilor, peștilor, amfibienilor și a reptilelor este in scadere drastica, scazand in medie cu mai mult de doua treimi intre 1970 și 2018, potrivit Raportului „Planetei Vii”, realizat de WWF și Societatea Zoologica din Londra (ZSL), noteaza…