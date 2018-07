Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul comertului exterior cu bunuri s-a adancit cu 500 de milioane de euro in primele patru luni din 2018 in Romania, pana la 2,8 mld. euro, arata datele Eurostat. Romania se situeaza pe locul 7 in Uniunea Euro­peana in privinta cresterii deficitului comercial in perioada ianuarie-aprilie…

- Romania, cel mai mare exportator de cereale din UE, a reusit sa exporte mai multe produse agroalimentare decat importa doar de doua ori in ultimii 28 de ani, respectiv in 2013 si 2014, potrivit datelor transmise de Academia de Stiinte Economice si de Ministerul Agriculturii. Cu toate acestea,…

- Directorii din companii trebuie sa isi asume riscuri si sa investeasca in idei, produse, servicii si tehnologii noi pentru a face fata avansului tehnologic, pentru ca altfel vor pierde teren in fata competitorilor. „Una din doua companii din Romania se considera prega­tita de schimbarile…

- Angajatii reprezinta una dintre cele mai im­portante resurse ale unei companii, iar antre­prenorii trebuie sa constientizeze ca nu pot dezvolta o afacere fara ei, a spus Ionut Con­stantin Vochin, executive director in cadrul Oxigen Agro Product Com­pany, la conferinta ZF IMM. De ase­me­nea, antrepre­norii…

- ♦ Recrutarea pentru anumite functii, solutionarea plangerilor sau suportul informational pentru solicitarile repetitive au devenit acum joburi full time pentru roboti, marcand o mica „revolutie“ a fortei de munca din Romania ♦ De peste Ocean, de la UC Berkley, una dintre cele mai bune universitati…

- Indianul Lakshmi Mittal, care a preluat combinatul siderurgic Sidex Galati in 2001 si acum trebuie sa-l vanda pentru a satisface rigorile legislatiei concurentei din Uniunea Europeana, lasa Sidex-ul la productie de otel anuala jumatate si cu numai un singur furnal functional din cele cinci pe care…

- Compania, care alaturi de OMV Petrom deruleaza lucrarile de explorare la mare adancime din perimetrul Neptun din Marea Neagra, spune ca are schita de proiect, grupul petrolier american precizand ca va aduce in Romania o tehnologie lansata la inceputul lui 2017. „Am finalizat alegerea conceptului…

- ♦ Productia locala de electrocasnice a primit in ultimii ani si va primi pana in 2020 investitii totale de peste 250 mil. euro ♦ Trei nume noi - De’Longhi, BSH parte a grupului Bosch si Karcher - au dezvoltat productie proprie pe piata din Romania ♦ Mai mult, Arctic Gaesti, liderul…