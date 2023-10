Stiri pe aceeasi tema

- Prețul petrolului a crescut cu peste 2% luni (9 octombrie), pe fondul confruntarilor militare dintre Israel și gruparea islamista Hamas, care au starnit temeri privind o extindere a conflictului in Orientul Mijlociu. Piețele au fost zguduite de confruntarile militare dintre Israel și gruparea islamista…

- Kremlinul s-a declarat luni foarte ingrijorat de evenimentele recente din Israel si teritoriile palestiniene, avertizand ca situatia ar putea escalada intr-un conflict mai extins in Orientul Mijlociu, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.''Suntem extrem de ingrijorati'', a spus purtatorul de cuvant…

- Urmeaza un val de migranți in Europa dupa razboiul din Israel? Polonia: E in benficiul RusieiActuala violenta dintre Hamas si Israel "lucreaza" in favoarea Rusiei, in timp ce distrage atentia internationala de la agresiunea Moscovei in Ucraina si poate duce la noi presiuni migratorii asupra Europei,…

- Statele Unite vor trimite mai multe nave și avioane militare mai aproape de Israel pentru descurajare și in semn de susținere, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani, Washingtonul considerand ca ultimul atac al Hamas ar fi putut fi motivat pentru a perturba o potențiala normalizare a legaturilor…

- Statele Unite au inceput sa livreze munitie suplimentara Israelului, a anuntat duminica seful Pentagonului, Lloyd Austin, adaugand ca armata americana isi consolideaza pozitia militara in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si Reuters. Primul pachet de ajutor militar „va incepe sa plece astazi si va sosi…

