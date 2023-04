Efectul Gretardata Thunberg în școala românească Un dilimandros de clasa a zecea și-a injunghiat profesoara in gat. Cand? In timpul orei și in Postul Paștelui. Aceasta este definiția cuvantului progresism, așa se manifesta efectul Gretardata Thunberg, astfel arata un sistem de invațamant in care ora de religie e batjocorita. Nenorocirea a avut loc in București, unde trotinetiștii scuipa in fața Bisericilor […] The post Efectul Gretardata Thunberg in școala romaneasca first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de 16 ani a starnit o mulțime de revolta și discuții, dupa ce și-a atacat cu un cuțit profesoara, la școala. Chair daca nu era cunoscut ca un adolescent violent, un mesaj pe care l-a trimis inainte de atac a fost scos la iveala și șocat pe toata lumea.

- Profesoara de limba japoneza din București ar fi fost injunghiata de elevul de 16 ani dupa ce a anunțat un test surpriza, a declarat pentru Digi24 unul dintre colegii agresorului prezent in sala de clasa in momentul atacului. Femeia a ajuns la Spitalul Universitar cu rani in zona gatului și se afla…

- Cea mai noua companie aeriana romaneasca, AirConnect, ȋncepe operarea de zboruri regulate, din 27 martie. Acestea vor fi atat interne, din București, catre Baia Mare, Sibiu, Suceava și Targu Mureș, dar și externe, din București și Cluj, catre Budapesta.

- 13 ani a devenit varsta la care in Romania se consuma droguri. O confirma datele Agenției Naționale Antidrog, dar marturiile acestor copii fac din statistici povești cutremuratoare de viața. Digi24 a vorbit cu o eleva de clasa a șaptea din București, care, sub protecția anonimatului, a vorbit despre…

- PRIMARUL DORIN NISTOR A SEMNAT 4 NOI CONTRACTE DE FINANȚARE NERAMBURSABILA IN VALOARE DE 13 MILIOANE LEI – Școala „M. Kogalniceanu”, doua cladiri ale spitalului și fostul C.E.C. vor fi reabilitate termic Inca patru contracte de finanțare nerambursabila pentru proiecte cu valoare insumata de peste 13…

- Laurentiu Dan Leoreanu s-a nascut in 1965 la Roman, judetul Neamt. Despre parinti stim doar ca au reusit sa-i procure in 1983, cu ocazia majoratului, „o racheta de tenis, o pereche de blugi Lewis (n.n. Levi"s), un tricou Puma". Cariera lui Laurentiu Leoreanu incepe cat se poate de cinstit: un an la…

- Urmatoarea vacanta, la decizia inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti, este programata in perioada 6 – 26 februarie, relateaza Agerpres.Programele „Scoala altfel” si „Saptamana verde” se vor desfasura intre 27 februarie si 16 iunie, in intervale de cate cinci zile consecutive…

- Dupa ce ​„Teambuilding" a devenit filmul romanesc cu cele mai mari incasari din istorie, dar si cea mai dezbatuta pelicula din mediul online, pe marile ecrane urmeaza sa aiba premiera o alta comedie romaneasca, de aceasta data despre taximetristii din Bucuresti si clientii lor. Filmul se numeste „Taximetristi",…