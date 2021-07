Stiri pe aceeasi tema

- Denis Ștefan și soția lui, Cristina, sunt foarte fericiți de cand au aflat ca vor deveni parinți a doua oara. Astfel, viitoarea mamica nu rateaza nicio ocazie ca sa se afișeze cu burtica de gravida, postandu-se recent in aceasta ipostaza. Vedeta din Romania și-a etalat cu mandrie burta de gravida Cristina…

- „Sunt dezamagit atunci cand cineva care iese din inchisoare, primul lucru pe care il face iși ataca foștii colegi. Liberarea condiționata nu este un drept, ci o favoare pe care ți-o face sistemul. Iți da drumul acasa, stai liniștit. Ai condus partidul, l-ai adus unde l-ai adus, stai liniștit. Nu ai…

- Accident tragic in curtea unei stații de sortare a pietrei, in județul Timiș. Un barbat de 57 de ani a fost calcat de un camion dupa ce a incercat sa se urce in cabina din mers. A fost transportat cu elicopterul la spital, unde a murit.

- Consiliul Judetean Valcea a aprobat, vineri, alocarea sumei de 600.000 de lei din bugetul propriu echipei de handbal SCM Ramnicu Valcea. Oficialii institutiei anunta disponibilitatea ca si pe viitor sa se aloce sume suplimentare, potrivit news.ro. "Alaturi de asocierea cu Municipiul Ramnicu…

- Ministrul Transporturilor Catalin Drula a distribuit pe pagina sa de Facebook imagini de pe santierul drumului expres Craiova-Pitesti in zona traversarii peste Olt, calificandu-le drept spectaculoase. ”Imagini spectaculoase de pe santierul drumului expres Craiova-Pitesti in zona traversarii…

- Mihaela Bilic a oferit la Digi24 sfaturi și explicații despre bucatele care stau in mod obișnuit pe masa romanilor in aceste zile - oua, friptura, stufat, verdețuri, salate, cozonac, pasca, dar și mici, bere și vin. Cum le preparam, cum le mancam, cum le combinam și cum le dozam astfel incat sa evitam…