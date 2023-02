Este cazul artei care are capacitatea de a produce o colecție, pe de o parte, și de a fi o alegere inteligenta in diversificarea portofoliului de investiții ori sa ofere protecție impotriva inflației, pe de alta parte. Mai mult, arta contemporana, prin natura ei provocatoare și cu o capacitate mai mare de a-și crește valoarea a inregistrat, in ultimii ani, o cerere tot mai mare din partea colecționarilor și a investitorilor, in vederea obținerii unui mix de colecție personal și actual.