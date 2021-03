Efectul deșeurilor aruncate în ape: Cercetătorii au descoperit microplastic în țesutul muscular al peștilor Deșeurile aruncate in ape au un efect devastator asupra peștilor. Potrivit UNEP, in fiecare an, aproximativ 8 milioane de tone de plastic ajung in ocean, iar microplasticul s-a dovedit a fi nociv pentru speciile de pesti din Noua Zeelanda. Potrivit cercetarilor Institutului National de Cercetare a Apei si Atmosferei din Noua Zeelanda (NIWA), microparticulele de plastic isi pot croi drum prin mucoasa intestinala ca mai apoi sa ajunga in tesutul muscular al pestilor. Experimentele efectuate de doua masterande de la NIWA si de la programul de studii postuniversitare in domeniul cercetarii zonelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Experimentele efectuate de doua masterande de la NIWA si de la programul de studii postuniversitare in domeniul cercetarii zonelor de coasta si marine al Universitatii din Auckland au relevat ca unele specii de pesti din Golful Hauraki ingera mai multe microparticule de plastic decat altele, insa aproape…

- Unele dintre primele cercetari asupra modului in care microplasticul afecteaza speciile de pesti din Noua Zeelanda au dezvaluit ca microparticulele de plastic isi pot croi drum prin mucoasa intestinala ajungand in tesutul muscular al pestilor, a anuntat Institutul National de Cercetare a Apei si Atmosferei…

