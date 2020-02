Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul industrial si cel financiar din Marea Britanie au asistat, vineri, la iesirea formala din Uniunea Europeana (UE) cu privirea indreptata catre acordurile comerciale pe care le va negocia Guvernul lui Boris Johnson cu Statele Unite si cu cele 27 de state comunitare, relateaza agentia EFE,…

- Ministrul de Finante britanic Sajid Javid intentioneaza sa dubleze cresterea economica a Marii Britanii dupa iesirea din Uniunea Europeana, dar nu va ceda in fata marilor sectoare economice care vor mentinerea reglementarilor europene, transmite Reuters preluat de news.roIntr-un interviu acordat…

- Potrivit Reuters , primul ministru britanic Boris Johnson a declarat ca cei care se opun utilizarii de echipamente de comunicații fabricate de Huawei in China, pentru implementarea noilor rețele 5G in Marea Britanie, trebuie sa spuna și care este tehnologie alternativa ce trebuie folosita in schimb.…

- Guvernul britanic poate lucra cu producatorul chinez Huawei în cadrul dezvoltarii 5G fara a compromite legaturile cu serviciile americane de informații, a afirmat luni șeful MI5 Andrew Parker, potrivit AFP.Aceste declarații ar putea alimenta speculațiile privind o eventuala unda verde…

- Au inceput pregatirile pentru a doua editie a Wallahia Int’l Film Festival care se va desfasura in perioada 27 august - 2 septembrie 2020, in Bucuresti. Peste 50 de proiecte din 21 de tari, printre care SUA, Canada, Israel, Marea Britanie, Australia, Belgia, Franta, Germania, Grecia, Africa de Sud,…

- Conservatorii britanici au anuntat vineri seara ca vor sa introduca o taxa pe achizitiile imobiliare realizate de proprietarii straini, daca vor veni din nou la putere in urma alegerilor legislative de pe 12 decembrie, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Un nou guvern conservator ar aplica o taxa suplimentara…

- “Without You”, celebrul hit semnat Mariah Carey din 1994, avea sa ajunga pe locul 3 in Statele Unite și pe primele poziții in Europa. De altfel, acest cantec este cel mai celebru hit al ei pe continentul nostru. Versiunea piesei interpretate de Mariah Carey a fost facuta dupa piesa lui Harry Nilsson…