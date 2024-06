Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National de Istorie a Romaniei, in parteneriat cu Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, Muzeul Memorial "Nicolae Iorga" din Valenii de Munte si Colectia "Daniel Cosmin Obreja", organizeaza expozitia temporara "Nicolae Iorga si contemporanii in documente inedite si medalii". Vernisajul…

- 03.06.2024 COMUNICAT DE PRESA Deschiderea expozitiei "Nicolae Iorga si contemporanii in documente inedite si medalii", la Muzeul Memorial "Nicolae Iorga" din Valenii de Munte Muzeul National de Istorie a Romaniei, in parteneriat cu Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, Muzeul Memorial "Nicolae…

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova va invita vineri, 31 mai 2024, ora 12, la sediul din Ploiești, str. Toma Caragiu, nr. 10, la vernisajul expoziției „Copilaria – un univers de poveste”. Evenimentul este dedicat Zilei Internaționale a Copilului și este rodul unui parteneriat de colaborare…

- 75 de cadouri primite de cuplul Nicolae si Elena Ceausescu cu diferite ocazii pot fi admirate incepand de astazi pana in septembrie la Buzau. Muzeul Judetean a vernisat expozitia temporara „Un cuplu, o epoca, multe cadouri”, organizata in parteneriat cu Muzeul National de Istorie a Romaniei. In expozitie,…

- Descoperire arheologica importanta pe un camp din Prahova, loc cunoscut cu milenii in urma drept un adevarat "camp al morților". Recent, arheologii au scos la lumina ramașițele a patru oameni, care au trait in Epoca Bronzului. Printre ei și un copil, in mormantul caruia s-au gasit doua inele de bucla…

- Muzeul „Casa Domneasca” din comuna Brebu, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, va invita vineri, 17 mai 2024, ora 11.00, sa participati la vernisajul expozitiei temporare itinerante „Achizitii, daruiri si descoperiri intamplatoare din patrimoniul Muzeului Judetean de Istorie…

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, in colaborare cu Aeroportul Internațional Maramureș, sprijiniți de Consiliul Județean Maramureș anunța aniversarea a 55 de ani de la inființarea aviației brașovene, intre anii 1968 și 2023. Evenimentul va avea loc vineri, 19 aprilie 2024, ora 12.00,…

- Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau, instituție subordonata Consiliului Județean Salaj, va invita la vernisajul expoziției stradale „Salașuri ale solidaritații. O foto-etnografie a piețelor din Salaj”. Evenimentul va avea loc joi, 28 martie 2024, incepand cu ora 14,00, in zona pietonala din fața…