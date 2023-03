Efectul culoarelor de solidaritate pentru cerealele ucrainene: ”Este prăpădul lumii în Satu Mare” Valeriu Tabara, presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS) „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, atrage atenția ca nimeni nu urmarește ce se intampla pe culoarele de solidaritate pentru exportul cerealelor ucrainene, care nu exista, de altfel, decat formal. In aceste condiții, este clar ca o parte dintre ele raman in Romania, iar in unele zone ale țarii sunt probleme, din cauza calitații. „Nu exista un control la frontiera, trebuiau stabilite culoare de export și sa nu se abata de la ele, ori instituțiile noastre de control nu-și fac datoria și aceasta este o problema: nici ANSVSA, nici… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

