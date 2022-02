Stiri pe aceeasi tema

- Amenințarea escaladarii militare in Ucraina crește presiunea pe piața europeana de gaze. Șansele ca Rusia sa-și reduca in mod intenționat exporturile sunt indepartate. Dar orice intrerupere a volumelor conductelor ar putea duce la haos energetic in Europa

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au pledat luni seara, la Moscova, pentru continuarea dialogului NATO-Rusia in scopul ajungerii la un acord pe tema arhitecturii de securitate din Europa si pentru solutionarea conflictului separatist din estul Ucrainei.

- Creșterea tensiunilor dintre Occident și Rusia cu privire la Ucraina a starnit ingrijorari cu privire la fluxurile de gaze rusești catre Europa, determinand Comisia Europeana și Statele Unite sa investigheze surse alternative. Intr-o declarație comuna, președintele Comisiei UE, Ursula von der Leyen,…

- Contractele de referinta au consemat a sasea crestere saptamanala consecutiva, cea mai lunga serie de castiguri saptamanale inregistrata din octombrie. Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,1%, la 90,34 dolari pe baril Maximul sesiunii, de 91,70 dolari pe baril, a fost cel mai ridicat…

- Guvernul SUA a purtat discutii cu mai multe companii internationale de energie cu privire la planuri de urgenta pentru furnizarea de gaze naturale in Europa in cazul in care conflictul dintre Rusia si Ucraina ar intrerupe furnizarea de gaze rusesti, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali…

- Seful Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, acuza Rusia de strangularea livrarilor de gaze naturale catre Europa, intr-un moment „de tensiuni geopolitice accentuate privind Ucraina”. El a aratat ca nivelul stocat total este la aproximativ 50% din capacitate, fata de 70% in mod normal…

- Ministrii de Externe din statele membre NATO se reunesc vineri, de urgenta, prin vdeoconferinta, pentru a dscuta despre tensiunile in centrul carora se afla Ucraina si despre securitate in Europa, dupa ce Rusia a prezentat o serie de revendicari, anunta marti Alianta Nord-Atlantica, relateaza AFP.