- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a facu astazi un apel catre populație sa achite facturile la incalzire care la 1 martie insumau de 5,145 de milioane de lei. ”Primaria face eforturi pentru a menține sistemul centralizat de incalzire in stare de viabilitate am dat banii in avans pentru procurarea…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat ca pentru refugiații din Ucraina urmeaza sa fie inființata o platforma cu informațiile necesare și a anunțat ca in condițiile in care se anunța vreme foarte rece, va fi nevoie de marirea numarului de instalații electrice de incalzire din zona…

- Primaria Suceava a finalizat inventarierea cetațenilor din Burdujeni sat care doresc sa se branșeze la rețeaua de gaz metan cu sprijin financiar de la municipalitate. Potrivit primarului Ion Lungu, s-au inregistrat 192 de solicitari pentru acordarea finanțarii care este de 50% din costurile branșarii…

- De luni a inceput campania de inventariere efectuata de salariații primariei de la cabinetul primarului a gospodariilor din Burdujeni sat care vor sa fie racordate la gaz metan, a anunțat primarul Ion Lungu. „Mulțumesc cetațenilor din cartier care au apreciat inițiativa primariei și colaboreaza in acest…

- RAJA S.A. anunta ca lucrarile executate luni, 7 februarie 2022, pentru racordarea la sistemul centralizat a noii conducte de alimentare cu apa, cu diametrul de 400 mm, de la intersectia strazilor Primaverii cu Farului din municipiul Constanta sunt in grafic, preconizand ca la ora 21.00 se va relua furnizarea…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a facut astazi un apel catre cetațenii din cartierul Burdujeni-sat sa se racordeze la rețeaua de gaz metan . ”Fac un apel la cetațeni chiar daca condițiile nu sunt cele mai prielnice sa se racordeze la gaz metan pentru ca e un serviciu civilizat și se vor gasi…

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat ca 8.294 de agenți economici din industria hoteliera vor primi saptamana viitoare a doua tranșa din ajutorul de stat. Gheorghe Șoldan a spus ca este vorba de fonduri in valoare de 1.133.477.030 lei care vin in sprijinul turismului local. „Se intampla…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu i-a solicitat in calitate de prim vicepreședinte al Asociației Municipiilor din Romania, ministrului antreprenoriatului și turismului, suceveanul Daniel Constantin Cadariu, ca noua Lege a turismului la care se lucreaza sa fie simpla și funcționala cu modele…