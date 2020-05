Efectul COVID-19: Italia înăsprește regulile care au dus la eliberarea unor mafioți din închisori Reacția populației a obligat Italia sa inaspreasca regulile de eliberare a mafioților din inchisoare din cauza temerilor de COVID-19. Un decret adoptat peste noapte necesita acum revizuirea oricarei hotarari de eliberarea, pentru a fi complet justificata, scrie Repubblica. Aproximativ 376 de mafioți și traficanți de droguri au fost mutați din inchisori in arest la domiciliu din […] The post Efectul COVID-19: Italia inasprește regulile care au dus la eliberarea unor mafioți din inchisori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au descoperit ca factorii genetici explica 50% din diferențele dintre simptomele pe care bolnavii de COVID-19 le resimt, scrie The Guardian. Constatarea se bazeaza pe datele colectate prin aplicația Covid-19 Symptom Tracker, lansata, luna trecuta, de o echipa de cercetatori de la…

- Numarul deceselor provocate de epidemia de COVID-19 in Italia a crescut duminica cu 433, cel mai scazut bilant zilnic din aceasta saptamana, a comunicat in cursul serii Agentia de Protectie Civila, in timp ce numarul deceselor provocate in Olanda de epidemia de COVID-19 a ajuns la 3.684, dupa ce in…

- Numarul de morti de COVID-19 a crescut marti in Italia cu 604, dar cel al cazurilor noi a inregistrat cea mai redusa crestere din 13 martie, potrivit agenției Reuters. Bilantul total al mortilor in tara cea mai afectata de pandemia de COVID-19 a crescut la 17.127 de la 21 februarie, data izbucnirii…

- Un numar de 360 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, astfel, ca bilanțul total al imbolnavirilor urca la 4417. Dintre acestea, 460 de persoane au fost declarate vindecate, in timp ce 182 de oameni au murit. La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internați…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Marea Britanie a crescut cu 181 (31%) intr-o zi, la 759, au anuntat vineri autoritatile sanitare britanice, relateaza Reuters. Marea Britanie este a sasea cea mai afectata tara ca numar de morti – dupa Italia, Spania, China, Franta si Statele Unite, potrivit…

- Bilanțul cazurilor de infecții cu noul coronavirus a crescut spectaculos in Statele Unite și a depașit cifrele inregistrate in China sau Italia. Conform datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins, in Statele Unite au avut loc 85.991 de infecții cu Covid 19, fața de 81.782 in China sau 80.589…

- Numarul de noi infectari a scazut in Italia pentru a patra zi consecutiv – singurul semn de optimism in țara cea mai lovita de pandemia mondiala Covid-19. Agenția de Protecție Civila a anunțat miercuri ca bilanțul deceselor a depașit miercuri pragul de 7.500. Peste 57.000 sunt infectați. Numarul…

- Este probabil ca maladia infectioasa COVID-19 sa revina in lunile urmatoare sub forma unor cicluri sezoniere, a afirmat miercuri Anthony Fauci, directorul Institutului national de boli infectioase, intr-o conferința de presa alaturi de președintele SUA Donald Trump. Fauci a remarcat ca noul coronavirus…