Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o perioada in care industria de la Hollywood si-a oprit productia cinematografica din cauza pandemiei de COVID-19, presa de specialitate a anuntat ca actrita Cate Blanchett a acceptat sa joace in doua proiecte ce vor fi regizate de doi cineasti foarte apreciati, informeaza site-ul revistei Variety.…

- Fauna si flora sunt la cel mai bun nivel din ultimii 25 de ani, potrivit cercetatorilor, iar semnele sunt vizibile: delfini de mari dimensiuni vin foarte aproape de mal la vanatoare de chefal, iar apa este de o claritate iesita din comun. Secventele cu delfinul care s-a apropiat de mal, la vanatoare…

- ​NASA a confrmat faptul ca este în discuții cu Tom Cruise pentru un film artistic care sa fie realizat la bordul Stației Spațiale Internaționale. Nu se știu alte detalii, dar nu este prima oara când se discuta despre un film artistic în spațiu. Filme documentare au mai fost realizate,…

- Compania de vanzari și fabrica de tutun de la Ploiești a British Amercian Tobacco (BAT) funcționeaza, in continuare, in parametri normali, a declarat, pentru retail.ro , Ram Addanki, directorul regional al BAT in Europa Centrala și de Sud Est, care...

- În fața dezechilibrului generat de o cerere în berna și de o oferta supraabundenta, unele tipuri de petrol se tranzacționeaza mult sub cotațiile de referința iar unele au trecut chiar în teritoriul negativ, scrie AFP.Astfe, barilul american Wyoming Asphalt Sour, un petrol dens…

- Actorul american Will Smith, 51 de ani, s-a alaturat listei de personalitați celebre care subliniaza importanța consțientizarii și respectarii de catre populație a masurilor recomandate de autoritațile medicale din toata lumea in vederea prevenirii și combaterii raspandirii coronavirusului.Cel pe care…

- O compania din Cluj a produs o ambulanta pentru transport pacienti inalt contagiosi, lansata deocamdata ca prototip. Autoutilitara a fost conceputa in asa fel incat sa faca fata cu succes oricarei amenintari virale, precum Ebola, tuberculoza, febra galbena, gripa sau Covid-19.

- Noua versiune live action a animatiei "Mulan", de la Disney, a fost lansata in premiera luni la Hollywood, in cadrul unui eveniment care a beneficiat de o ampla prezenta, desi saptamana trecuta au existat speculatii privind o amanare a premierei ca urmare a raspandirii coronavirusului, relateaza EFE.…