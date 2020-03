Stiri pe aceeasi tema

- Blue Air a anunțat, miercuri, ca din luna martie și pana la inceputul lui aprilie reduce numarul de curse spre și dinspre Italia, ca urmare a scaderii cererii, pe fondul raspandirii virusului Covid-19 și a masurilor de carantina impuse pasagerilor care vin din mai multe orașe italiene, anunța MEDIAFAX.Blue…

- Libanul va interzice intrarea pe teritoriul sau a persoanelor care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus - China, Iran, Coreea de Sud si Italia - cu exceptia libanezilor si strainilor care locuiesc in Liban, au anuntat vineri autoritatile libaneze, fara a preciza de cand va intra in vigoare…

- Blue Air a implementat o serie de masuri suplimentare de preventie, in contextul alertei referitoare la raspandirea coronavirusului si al instalarii situatiei de carantina in mai multe localitati din Italia, si ofera gratuit serviciul de modificare a datei de calatorie pentru toate zborurile programate…

- Intreaga lume se teme de noul coronavirus, Covid-19, care pare sa se raspandeasca rapid. Dupa ce primul caz de coronavirus a fost confirmat in Romania, parintele Francisc Doboș, purtator de cuvant al ARCB la Catedrala romano-catolica Sf Iosif, a prezentat cateva sfaturi pentru prevenirea infecției cu…

- Autoritațile italiene au anunțat ca numarul cazurilor de infecție cu noul virus Covid-19 a crescut la 400 in peninsula, informeaza BBC.Citește și: S-a gasit un tratament pentru coronavirus și este deja produs: experții medicali confirma faptul ca da rezultate In ultimele 24 de ore,…

- Studenta de la Universitatea Constantin Brancuși, suspecta de coronavirus, este internata in continuare in Secția Boli Infecțioase a SJU Targu-Jiu. Medicii i-au prelevat probe si le-au trimis, marți dimineața, la Institutul Matei Bals din Bucuresti, pentru confirmare sau infirmare a virusului…

- Procuratura din Milano suspecteaza ca exista persoane care fac specula cu masti si dezinfectanti si le vand la suprapret pe internet, profitand de situatia actuala care, in unele cazuri, s-a transformat in panica, cauzata de raspandirea Covid-19 in nordul tarii, scrie Corriere della Sera.

- Noul virus care a facut ravagii in China, unde 171 de persoane au fost ucise și alte peste 8000 infectate, a ajuns in Italia. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, chiar de premierul țarii.