In perioada 31 decembrie 2020 și 6 ianuarie 2021, 18 judecatori și 8 procurori au formulat cereri de pensionare, dupa ce in ultima zi a anului trecut, ministrul Justiției, Stelian Ion, a anunțat ca varsta la care magistrații se pot pensiona va crește, relateaza G4Media.Doar cincijudecatori și un procuror au formulat cereri de pensionare in aceeași perioadaa anului trecut.In prezent,in Romania sunt aproximativ 450 de magistrati din cei 7.000 activi ininstantele si parchetele din tara care indeplinesc condiția de vechime de 25 deani in profesie pentru a se pensiona, daca iși doresc acest lucru.Laura…