Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 17 dec- Sputnik. In cadrul tradiționalei conferința de presa a președintelui rus, ținuta la sfarșit de an, Vladimir Putin, a fost intrebat de ce hackerii ruși nu l-au ajutat pe Donald Trump sa caștige in alegeri. Putin a spus ca aceasta intrebare constituie o provocare, iar afirmațiile…

- Cotidianul The New York Times , care citeaza surse anonime, dezvaluie de asemenea ca președintele american Donald Trump a fost informat in acest sens, iar consilieri in domeniul securitații naționale au discutat despre aceasta problema in cadrul unei reuniuni la sfarșitul lui martie. Statele Unite au…

- Seful Statului Major al Statelor Unite, Mark Milley, a declarat miercuri ca armata americana continua retragerea trupelor sale din Afganistan, unde presedintele Donald Trump doreste sa ramana doar 2.500 de soldati la jumatatea lunii ianuarie, informeaza AFP preluat de agerpres. Americanii au intervenit…

- Relațiile dintre Statele Unite și China s-au deteriorat atat de mult in mandatul lui Donald Trump, incat exista riscul ca tensiunile dintre cele doua țari sa degenereze pana la un conflict comparabil cu Primul Razboi Mondial. Avertismentul vine din partea uneia dintre cele mai avizate voci ale diplomației,…

- Statele Unite isi vor retrage pana pe 15 ianuarie trupele din Afganistan si Irak, a anuntat aseara secretarul Apararii, Christopher Miller. In fiecare dintre cele doua tari vor ramane cate 2.500 de militari. Decizia presedintelui in exercitiu Donald Trump de a continua repozitionarea fortelor americane…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, a ordonat, marti dupa-amiaza, reducerea efectivelor militare americane din Afganistan si Irak pana la jumatatea lunii ianuarie, anunta Christopher Miller, secretarul interimar al Apararii, citat de Mediafax.

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, a ordonat, marti dupa-amiaza, reducerea efectivelor militare americane din Afganistan si Irak pana la jumatatea lunii ianuarie, anunta Christopher Miller,...

- Presedintele in exercițiu al SUA, Donald Trump, a ordonat reducerea efectivelor militare americane din Afganistan si Irak pana la jumatatea lunii ianuarie, a anunțat Christopher Miller, secretarul interimar al Apararii, potrivit Mediafax.