Efectivele de animale şi păsări din România sunt în scădere INS a anunțat Efectivele de animale si pasari existente la 1 decembrie 2023 erau in scadere comparativ cu sfarsitul anului precedent, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS), transmite Agerpres . Numarul total de bovine si efectivul matca (vaci pentru lapte, bivolite pentru reproductie si juninci pentru reproductie) la 1 decembrie 2023 fata de 1 decembrie 2022 au scazut cu 1,0%, respectiv cu 1,4%. Astfel, la 31 decembrie 2023, numarul total de bovine se situa la 1,815 milioane de capete (-19.000 capete vs 2022), din care vaci, bivolite si juninci 1,177 milioane de…

